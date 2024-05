Bastia : Des immanquables « Histoire(s) en mai dès ce lundi

Mais tout d’abord un rappel de ce qu'est Histoire(s) en mai ! «C’est une manifestation consacrée aux livres et qui interroge l’Histoire avec une insatiable curiosité. Elle est dédiée à ceux qui aiment voyager dans le temps, un festival du livre d’Histoire et de la fiction historique» indique Michèle Corrotti, présidente de l’association organisatrice Arte Mare. Le thème en est cette année : Ironie, dystopie, roman noir. «La littérature dystopique est dans l’air du temps, portée par notre inquiétude face à la dérive des idéologies, à nos démocraties en perte de vitesse, à l’altération peut-être irréversible de notre planète… Reste le passé, stable, car établi par les historiens… ? L’uchronie s’amuse à y brouiller les repères ! » commente-t-elle encore.

Alors qu’elle existe depuis 19 ans, la manifestation n’a pas pris une ride, ne verse pas dans la routine, invente, crée l’actualité, diversifie les lieux, multiplie les activités de véritables encouragements à la lecture publique. L’an passé, Michèle Corrotti and Co avaient déjà frappé fort, très fort avec un « Train des écrivains et des historiens » traversant la Corse, de Bastia à Ajaccio via des haltes aux lectures enivrantes à Venaco et Porticcio. Et les 18 et 19 mai, cette balade* sur les rails, à bord du trinichellu en partenariat avec les Chemins de fer de la Corse-CFC, la Caisse Centrale des Activités sociales de l’Énergie électrique et gazière, promet d’être encore plus belle.





Quand scolaire rime avec littéraire.

L’édition 2024 débute ce lundi 13 mai pour les scolaires. Belle rentrée pour eux avec Anne Pouget, historienne et écrivaine pour la jeunesse, qui interviendra jusqu’au 17 mai dans les classes de Folelli, Vescovato, Velone Ornetu, Bastia, Biguglia, Furiani et Borgo avec son ouvrage « Lisette cheval indomptable ». Le 15 mai à 16 heures elle sera aussi en dédicace à librairie Alma à Bastia.

Restons dans le domaine des dédicaces avec, toujours à Alma, jeudi 16 mai, celles à partir de 17h de Maxime Fontaine, Bertrand Puard, Anouk Langaney et Carina Rozenfeld. Des auteurs qui rencontreront en amont dans la journée les écoliers et collégiens de Bastia. Les auteurs jeunesse rencontreront des écoliers et Île-Roussiens le vendredi puis le public à A Casa Salvini. Ce même vendredi 17 mai est programmé à 18h à la médiathèque de Castagniccia à Folelli, une rencontre avec des auteurs : Pierre Bayard, Yves Ravey, Pierre-Antoine Marti.





Mandolines, violons et belles voix …

Point fort de cette version 2024 : La « Promenade Salvatore Viale* » permettant de découvrir ou redécouvrir les richesses de la ville de Bastia. Cette balade pédestre du jeudi 16 (15h) ralliera la bibliothèque patrimoniale au musée de Bastia avec étapes dans les églises Ste Marie, Sainte-Croix, place Guasco...Aux sons des violons, mandolines et autres instruments à vent et belles voix. La suite de la manifestation se fera en… train en présence de nombreux auteurs (voir programme).



Le vendredi 24 mai de 9h à 18h, « Les canti corsi dans l’histoire de Niccolò Tommaseo ». Une Journée d’étude en partenariat avec la bibliothèque patrimoniale Tommaso Prelà de Bastia, et la coordination scientifique de Francis Beretti, Françoise Graziani et Jacques Thiers. On s’interrogera notamment sur « l’absence de poésie historique » en Corse, l’évolution de la tradition musicale des voceri….



*Réservations (Balade Salvatore Viale et voyage en train) : 06 81 19 90 74.