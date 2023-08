Bastia : Concert de guitare classique au « Petit théâtre de l’Opera »

« Fermez les yeux et plongez au cœur d'un voyage entre les époques » nous invitent les organisateurs de ce concert intitulé : « De Bach à Brouwer »Lors de ce merveilleux moment dans un cadre intimiste, Hadrien Taddei emmènera le public de l'époque baroque à la musique contemporaine. « Un spectacle aussi bien pour les connaisseurs que pour les novices de la musique classique » souligne l’artiste.Hadrien Taddei est guitariste classique au conservatoire de Bastia depuis une dizaine d'années.Après avoir commencé et étudié la guitare au centre culturel Una Volta durant 2 ans, il continue ensuite son parcours au conservatoire Henri Tomasi tout en suivant ses cours de collégien en classe CHAMD. Il est aujourd’hui titulaire d'un CEM, Certificat d’Etudes Musicales et d'une partie de son DEM, Diplôme d’Etudes Musicales, et poursuit son parcours artistique au sein du Conservatoire Régional de Lyon.Rendez-vous ces vendredi 18 et samedi 19 à 20h30 au Petit théâtre de l’opéra , 39 rue César Campinchi.