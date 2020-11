Bastia : 50 tablettes numériques financées par l'Etat pour les enfants et parents en difficulté

Ce mercredi 18 novembre, la préfecture de Haute-Corse a fait don d'une cinquantaine de tablettes numériques neuves à des familles des quartiers prioritaires de Bastia dans le cadre du Programme de Réussite Educative (PRE).



L'objectif de l'opération portée en partenaire avec les associations Opra, Alpha et Avà basta est de réduire la fracture numérique observée dans ces quartiers pendant le premier confinement et d'en minimiser les conséquences. En effet lors de la fermeture des écoles à partir du mois de mars 2020, l'enseignement et le suivi pédagogique s'est fait en distanciel, ne permettant pas aux élèves sans ressources numériques de continuer correctement leur apprentissage. L'absence de continuité pédagogique qui en résulte a mis en difficulté scolaire les enfants concernés renforçant les inégalités déjà présentes dans ces quartiers.



Réduire les inégalités liées à la fracture numérique

Le problème était déjà connu mais a été accentué et mis en lumière pendant le premier confinement. « La fracture numérique touche les foyers les plus modestes entraînant une rupture des droits à l’information, à la santé et à la culture, creusant toujours plus le fossé des inégalités sociales » explique Françoise Huguet. Ce don est une véritable bouffée d’oxygène pour ces familles comme en témoigne Zoudir, qui élève seul ses cinq enfants âgés de 3 à 14 ans : « c'est un beau geste et un grand soulagement parce que pendant le premier confinement on était coincé à la maison sans accès à internet. J'étais obligé de contacter directement par téléphone le professeur principal de chaque enfant. Heureusement que l'association Opra est là pour m'aider car je suis seul ». Pour lui c’est un peu noël avant l’heure car il pourra offrir des outils de travail performants à ses enfants « qui ont été déconnectés de la vie scolaire pendant deux mois et demi. Ils demandent une tablette pour être comme les autres mais pas tout le monde n'a les mêmes moyens. C'est leur cadeau de Noël en avance ». Mais cela ne se fait pas sans contrepartie.





Une trentaine de bénéficiaires

L’idée est de fournir aux enfants un outil semblable à un ordinateur. Grâce au package tablette, clavier et souris ils pourront donc effectuer toutes les tâches scolaires qui sont normalement rendues possibles par un ordinateur telles que le suivi sur Pronote et l'édition de documents. C’est une trentaine de familles qui a été identifiée par les associations qui sont au quotidien à leurs côtés. Pour Laureline Roux, ce don de la préfecture est « la concrétisation d’une dynamique d’aide aux familles en difficulté en partenariat avec les acteurs présents sur le terrain pour accompagner au mieux les enfants qui en ont besoin ».





Une formation obligatoire pour les bénéficiaires

Pour bénéficier de cet équipement il faut tout d’abord habiter dans les quartiers prioritaires de Bastia comme la citadelle, Paese Novu et le quartier Gaudin par exemple et y avoir ses enfants scolarisés. En contrepartie, les familles doivent suivre une formation auprès des associations afin d’apprendre à utiliser ces outils et être sensibilisés sur les dangers qu’ils peuvent représenter comme le harcèlement sur internet, les contenus inappropriés pour le jeune public mais aussi les problèmes de vue occasionnés par une trop longue exposition aux écrans. Ces formations, qui sont dispensées dans la cadre du Programme de Réussite Educative, permettront selon Françoise Huguet, directrice de l’association Opra, de « veiller à ce que la continuité pédagogique soit assurée pour tous ».