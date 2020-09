Bastia : 3 cas de Covid-19 dans un Ehpad. Visites suspendues

Une résidente de l'Ehpad Sainte-Thérèse, a été testée positive à la Covid-19 "certainement contaminée au sein de l'établissement et non pas au centre hospitalier de Bastia où son dernier séjour remonte à plusieurs mois" précise le docteur Jacques-Philippe Emmanuelli, médecin coordonateur de l'Ehpad.

Immédiatement la personne âgée a été isolée et confinée dans sa chambre.

Quelques jours plus tard, deux aides -oignants de l'établissement étaient atteints à leur tour et renvoyés chez eux.



"Nous avons suivi les préconisations de l'ARS. On a fait en sorte que les personnes âgées ne sortent pas de leur chambre, mais c'est assez compliqué à gérer." , explique Antoine Angeli, directeur adjoint.



L'Ehpad Sainte-Thérèse accueille une centaine de personnes âgées, qui seront, selon, le directeur-adjoint "testées au fur et à mesure".



Dans le courant de la semaine dernière, la direction a ainsi décidé d'interdire les visites des proches. "On sait que ce virus se propage très vite. Les personnes âgées ont du mal à comprendre ce qu'il se passe, alors on a essayé de limiter la casse en interdisant les personnes extérieures à la structure.", explique Antoine Angeli.



Pour l'heure, la structure ne sait pas quand elle pourra autoriser les proches des résidents à leur rendre, à nouveau, visite.