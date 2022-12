Bastia : 200 enfants ont fêté la Saint-Nicolas à Notre Dame de Lourdes

Après la volée de cloches, c’est au son de « St Nicolas, patron des écoliers », chanté par tous les enfants que le bon Saint à la tunique rouge et à la crosse d’or a fait son entrée dans l’église. Après avoir salué les enfants de tous les âges, St Nicolas a raconté une histoire aux enfants, une histoire à messages bien sûr. « Quand on fête Noël, on fête la naissance de Jésus , le fils de Dieu, le sauveur. Dans quelques jours nous allons célébrer cette fête, la naissance du Sauveur. Après cette cérémonie, vous allez rentrer chez vous, vous préparerez la crèche et planterez le blé et les lentilles. Vous allez dire aussi à vos parents, vos oncles, vos tantes, vos amis que Dieu nous aime. Ce sera votre mission en rentrant chez vous. Il faudra prier aussi, c’est important car à ce moment là on dit à Dieu tout ce qu’on a dans le cœur ».



Après une remise de petits cadeaux à chaque enfant et des prières au Père et à Marie, le bon St Nicolas a offert un bon gouter aux gourmands et à leurs parents !