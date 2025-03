Bastia : 140 élèves du lycée de Montesoro évacués après un incident électrique, l’établissement fermé jusqu’à lundi

Le lycée de Montesoro a été évacué ce mercredi soir après une panne de courant liée à un important incident électrique. Au total, ce sont 140 internes qui ont dû être récupérés rapidement par leurs familles. “Nous ne pouvons pas garantir d’accueil de nuit si les conditions de sécurité ne sont pas respectées”, indique Jean-Martin Mondoloni, le proviseur du lycée. “Les familles ont été très compréhensives et sont venues de toute la Corse. Pour les élèves qui ne pouvaient pas être récupérés, nous leur avons trouvé des chambres d’hôtels.”





Les agents EDF ont déjà commencé à travailler sur la résolution du problème, qui devrait durer 24 à 48 heures. Le lycée de Montesoro reste fermé aujourd’hui et demain, et devrait rouvrir dès lundi. En attendant, une continuité pédagogique reste assurée entre les enseignants et les élèves.