Bastia : 8 nouveaux avocats ont prêté serment

Malgré le contexte sanitaire, la traditionnelle prestation de serments des élèves avocats a pu se dérouler normalement ce vendredi 4 février, comme a tenu à le rappeler le président de la Cour d’appel de Bastia, François Rachou.Après les réquisitions d’usage du procureur général près de la Cour d’appel Jean-Jacques Fagni, le bâtonnier du barreau de Bastia, maitre Jean-Benoît Filippini, a présenté les nouvelles recrues et a souligné l’importance de ce moment : « C’est un moment solennel dans la vie d’un avocat. C’est le passage de la théorie à la pratique ».Se rappelant avec émotion sa propre prestation, le bâtonnier, qui a pris ses fonctions début janvier, a présenté la profession comme un métier hors du commun : « Le monde de la justice est complexe car le droit est ingrat et fait d’incertitudes car rien n’est acquis d’avance. Vous aurez, dans ce métier, des joies, des satisfactions, mais aussi des insatisfactions et des colères. C’est un métier qui va vous apporter de la liberté et de l’indépendance mais aussi de la solitude ».Enfin, Maitre Filippini a tenu à rappeler la dimension humaine qui domine dans ce métier et a conclu en précisant que pour lui le travail le plus difficile d’un avocat était de savoir si l’on est fait pour ce métier.Devant confrères, familles et amis, venus nombreux, Livia Aldobrandi, Alexis Ori, Melissa Rafini, Anthony Rampa, Arnaud Romestaing Parigi, Bianca-Laetitia Tomasi et Laura Vega ont ensuite prêté serment en jurant d'exercer leurs fonctions "avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité."Le barreau de Bastia compte désormais 167 avocats.