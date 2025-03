Bastelicaccia : un week-end pour découvrir le timbre et les arts de rue

Le timbre s’invite à Bastelicaccia pour un week-end placé sous le signe de la philatélie et des arts de rue. Les samedi 8 et dimanche 9 mars, de 9h à 17h, la salle des fêtes (située sous le bureau de poste) accueillera une exposition de timbres, de cartes postales et de marcophilie, organisée par La Poste de Bastelicaccia et Philapostel Corse.



À cette occasion, un bureau de poste temporaire sera mis en place, permettant aux collectionneurs et aux curieux de se procurer un cachet philatélique spécialement édité pour l’événement.



Un programme d’animations autour des arts de rue



Cette année, le thème retenu est les arts de rue, et plusieurs animations viendront rythmer la journée du samedi, offrant une immersion ludique et interactive dans cet univers.



Au programme :



10h-11h : Spectacle de Nono le Clown Magicien – Un moment de divertissement pour petits et grands.

Exposition de timbres – Une occasion unique de découvrir des collections variées, retraçant l’histoire et l’évolution du timbre.

Atelier d’écriture et de dessin – Destiné aux enfants, il leur permettra de rédiger et illustrer leurs propres cartes postales.

Atelier de mosaïque – Une initiation à un art minutieux et coloré.

Atelier de calligraphie – Pour s’initier aux techniques d’écriture artistique.

Tous les enfants présents repartiront avec un souvenir philatélique.



Cet événement, ouvert à tous et gratuit, vise à faire découvrir au grand public l’univers du timbre et son rôle dans la transmission de l’histoire et du patrimoine. Il permet aussi d’explorer la richesse des arts de rue, en lien avec le thème retenu cette année.