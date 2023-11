Bastelica : La caserne des pompiers a été inaugurée

La rédaction le Lundi 20 Novembre 2023 à 07:49

Le nouveau bâtiment de la caserne des pompiers à Bastelica a été inauguré vendredi 17 novembre en présence des autorités, des élus et de nombreux citoyens. Après celle d'Ocana début novembre, cette deuxième réalisation confirme l'engagement du Service d'Incendie et de Secours de Corse du Sud (SIS 2A) dans la création et la modernisation de ses infrastructures.