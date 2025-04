Barchetta : une moto percute une vache, le pilote gravement blessé

Le pilote, un homme de 58 ans, a été retrouvé inconscient à l'arrivée des secours, présentant une fracture du nez et une importante déformation du genou. Il a été médicalisé sur place avant d'être transporté en urgence vers le centre hospitalier de Bastia. De nombreux moyens de secours ont été mobilisés : le VSAV, VSRM et VLTT du centre de secours de Lucciana, ainsi que la gendarmerie et une équipe du SAMU avec un VRM.

La vache, quant à elle, est décédée dans l’accident.