Barbara Furtuna : Deux concerts exceptionnels à Aiacciu et Bastia pour clôturer la tournée 2019

Infos pratiques

Plus que deux dates donc avant le clap de fin de la traditionnelle tournée estivale corse de Barbara Furtuna. Le groupe, composé de Maxime Merlandi, Jean-Philippe Guissani, André Dominici et, le dernier arrivé, Fabrice Andreani, a décidé de terminer son giru in Corsica 2019 par deux concerts dans les deux grandes villes insulaires. Il se produira le 17 septembre à Ajaccio en l'église St Roch à 20h30, et le 18 à Bastia en l'église St Jean Baptiste, également à 20h30. " Après une belle tournée qui nous a menés aux quatre coins de l’île, nous avions envie de retrouver les publics bastiais et ajaccien pour deux concerts un peu particuliers car nous aurons des invités", explique Jean-Philippe Guissani. " Sitôt après, nous repartons en tournée sur le continent pour une trentaine de concerts d’ici à décembre. Entre autres à Vienne, Villefranche sur Saône, Vichy, Mende, Lodève, Gap, Aubenas, Lyon, Annecy, Grenoble, Nimes, Béziers, Albi , Aix en Provence, Marseille….".Pour Bastia : billetterie à l’Office de Tourisme et chez Alexandre Boutique BorguPour Ajaccio : Boutique Vibrations et Office de TourismeOu sur www.barbara-furtuna.fr et sur place 2 heures avant le concertTarif unique 20€ - gratuit pour les moins de 12 ansPlacement libre – Ouverture des portes à 20h.