Barbara Carlotti en concert dans les jardins suspendus du musée de Bastia





Presque 5 ans entre votre album «Corse, île d’amour» en 2020 et celui-ci , que s’est -il passé entre-temps ?

Beaucoup de choses. J’ai écrit un livre, « L’art et la manière », un recueil de nouvelles érotiques, 13 fictions sensuelles, troublantes et poétiques, sur ce qui se joue dans l’incarnation du désir. Le livre sorti en 2023 a été suivi par la réalisation d’un ouvrage audio en 2024. Et puis il y a eu l’écriture de ce nouvel album « Chéris ton futur ».





Justement, l’histoire de ce nouvel opus ?

J’ai commencé à l’écrire durant la période Covid. Un moment très difficile pour moi puisque j’ai été atteinte du virus plusieurs fois. L’actualité ne s’est guère réjouie ensuite, tout s’est précipité avec des guerres, des conflits sociaux, des choses très sombres. Mes chansons, 12 au total, permettent de décrypter ces moments douloureux et d’appréhender un futur plus joyeux, d’où des musiques très rythmées, pop, harmonieuses, chaleureuses. Grâce à la musique on peut trouver de la force. Le titre de l’album est inspiré du livre Réinventer l’amour de Mona Chollet qui met en lumière comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. C’est une invitation à accueillir l’inconnu, regarder nos destinées avec tendresse, tendre vers l’avenir en soignant bien notre style, contre les revers de l’existence, traquer le rayon vert et réinventer l’amour, libérer la parole, guérir les blessures du passé, dire le désir avec élégance et humour, se laisser émouvoir par les joies fugaces et éternelles.





Vos sources d’inspiration ?

Il y a tout d’abord Etienne Daho, mais aussi Rita Mitsouko, Blondie, LCD Sound System, U2, Hubert Lenoir côté francophone. Avec Maxime Daoud qui a coréalisé l’album, on s’est vraiment amusés avec toutes ses références. On a mélangé beaucoup de genres, de Michael Jackson à Stevie Wonder. Il y a aussi la patte du musicien et DJ Julien Barthe.





Un concert en Corse, c’est toujours un événement pour vous ..

Evidemment, car je me produis devant des parents, des copains, des amis du village. C’est très réconfortant, régénérant. Je viens souvent en Corse, et je m’y ressource à chaque fois grâce à la beauté des paysages, la nature, l'atmosphère, les odeurs. Sur scène nous serons 4, accompagnée par un batteur, une guitare électrique et un clavier. Un concert très pop, avec son et lumières.





Des projets ?

J’ai en cours, la création d’une comédie musicale, je vais aussi entamer une tournée théâtrale et j’ai aussi en projet un spectacle sur Françoise Sagan.

Sorti en mars dernier, ce CD se veut un souffle d'espoir face à une actualité toujours plus menaçante et incertaine. Il a été écrit et composé lors d'une résidence à la Villa Médicis à Rome.