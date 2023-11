Barbaghju : 2 médailles « Or » décernées pour honorer les vertus civiques

Tout a débuté par un mot de bienvenue chaleureux du maire de Barbaghju, Etienne Marchetti, qui a souligné l'importance cruciale du bénévolat de sécurité civile dans la construction d'une communauté forte et solidaire. Il a déclaré : "Les bénévoles sont les véritables piliers de notre commune. Ils consacrent leur temps, leur passion et leurs compétences pour rendre notre communauté meilleure ». Parmi l’assistance on notait la présence de José Poggioli, maire de Patrimonio et Jean Canu, responsable de la réserve intercommunale d’Oletta-Poghju d’Oletta qui était accompagné de son épouse et de bénévoles associés à l’évènement.



Après quoi, Jean-Pierre Mazzi, délégué insulaire de l’action nationale pour la promotion et le développement des services bénévoles (ANPDSB), prenait la parole afin d’expliquer les raisons qui l’on conduit à proposer Etienne Marchetti, maire de Barbaghju et Jean-Claude Cecchini, chef d’équipe de la réserve communale locale au titre d’une décoration honorifique récompensant les vertus civiques.



Une première allocution faisant l’éloge de Etienne Marchetti a été lue par le délégué régional de l’ANPDSB qui a notamment déclaré : « Monsieur Marchetti, vous êtes un exemple inspirant d'intégrité et de savoir être. Votre engagement envers votre communauté est infaillible, et vous consacrez votre énergie, votre temps et votre expertise à rendre Barbaghju plus fort, plus uni et plus prospère. Vous guidez votre commune à travers des défis, des actions de transformation, en plaçant toujours les intérêts et la protection de vos concitoyens au premier plan » Puis de conclure à son adresse : « En tant que maire, vous incarnez les valeurs de la démocratie, en écoutant attentivement les besoins de la population, en facilitant la participation citoyenne et en travaillant sans relâche pour améliorer la qualité de vie de chacun. Vous avez accompagné la création d’une réserve communale de sécurité civile qui se distingue par son dynamisme et son grand dévouement à la protection des personnes, des biens et de l’environnement ». Ensuite, la médaille d’honneur des services bénévoles était épinglée sur la poitrine du récipiendaire au nom du président national de l’ANPDSB, Patrick Gauchot. Une salve d’applaudissement s’éleva alors de la salle.







S’adressant au second récipiendaire, Jean-Claude Cecchini, chef d’équipe de la RCSC Barbaghju, Jean-Pierre Mazzi devait mettre en exergue les qualités humaines et morales de l’intéressé : « Depuis des années, Jean-Claude Cecchini est un pilier de votre communauté. Il consacre bénévolement de très nombreuses heures, jours et nuits, à votre défense contre les risques liés à l’incendie de forêt. Par ailleurs chacun au village, sait pouvoir compter sur lui quand le besoin d’aide s’exprime quel que soit l’heure ou le moment de la journée », ajoutant : « Mais au-delà de ses actions, Jean-Claude Cecchini, incarne également des valeurs essentielles pour notre société en perte de sens et de repères : l'altruisme, la solidarité, la persévérance et la bienveillance. Il est un exemple vivant de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous nous engageons pleinement en faveur de ce en quoi nous croyons ». Comme précédemment, l’accrochage de la médaille sur la poitrine de Jean-Claude Cecchini, était salué par une formidable ovation.







A l’issue de la phase protocolaire, Etienne Marchetti, premier magistrat de la commune, invita tout un chacun de ses invités à lever le verre de l’amitié et partager un copieux spuntinu au cours duquel, Jean Canu, responsable de la réserve intercommunale d’Oletta-Poghju d’Oletta, remettait au maire et au chef d’équipe de la RCSC Barbaghju, l’insigne distinctif à l’effigie de Saint-Antoine, porté par ses réservistes