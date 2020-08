"Bandes à part" - Des mondes, si d'actualité, à découvrir

(Scénario de Frédéric Brrémaud, dessin de Federico Bertolucci « Une jeune femme se réveille dans un village du petit peuple. Elle ne se souvient de rien, ni de son nom, ni de comment elle est arrivée dans ce lieu. Alors qu'elle tente de retrouver la mémoire et découvre les habitants de ce monde, elle s'éveille peu à peu à des pouvoirs qu'elle ne contrôle pas. Est-elle une fée ? Une jeune fille ordinaire ? Une sorcière ? Les réponses à toutes ces questions se situent sans doute dans cette mystérieuse forêt qui entoure le village. Trouvera-t-elle le courage de se rendre là où personne n'a le droit d'aller ? »Si l’histoire commence comme un conte de fée classique, ce diptyque est chargé en rebondissement jusqu’au dénouement final. Frédéric Brrémaud (Death Valley, Hercule Poirot…) et Federico Bertolucci (Rocambole, Love…) nous livrent ici une véritable quête initiatique à la fois poétique et onirique.(Ed. Casterman, série en 4 tomes (Scénario et dessin de Anthony Pastor)« Le Vukland est un archipel de l’Atlantique nord – à mi-chemin entre l’Irlande et les États-Unis – dont la colonisation s’est effectuée au dépend du peuple natif, les Kiviks. Leur berceau historique, l’île de Saarok, jouit encore d’une certaine autonomie, menacée par des tensions avec le gouvernement autour du projet de grand barrage. Run est le fils de parents divorcés. Sa mère est la chef du parti Kivik, tandis que son père est un chef d’entreprise prospère du secteur énergétique. Alors que le corps sans vie d’un ingénieur du barrage est retrouvé sur Saarok, de violentes manifestations éclatent dans la capitale, en réaction à l’élection du nouveau président populiste. Tiraillé par sa double culture, Run va se retrouver au cœur d’un complot politico-écologique aux enjeux internationaux majeurs. »Avec ce roman graphique, Anthony Pastor (Le Sentier de la reine, Pandora…) traite de sujets d’actualité comme l’écologie, la préservation de l’environnement ou encore l’égalité sociale sous la forme d’un thriller nerveux et fantastique.(Scenario de Luc Brunschwig et Dessin de Roberto Ricci)« Bienvenue à Monplaisir ! Sur 300 000 hectares, avec deux niveaux d'accès et près de 18 millions de visiteurs quotidien, Monplaisir est le plus grand parc d'attraction de la galaxie ! À l'entrée, chaque visiteur est dirigé à la "costumerie" où il troquera son costume civil contre l'un des 400 000 déguisements mis gratuitement à sa disposition. À l'intérieur, tous les plaisirs l'attendent. Mais Monplaisir n'attire pas que des visiteurs en mal de divertissement, de nombreux voleurs y viennent pour tenter leur chance. Las, les robots d'A.L.I.C.E., le système informatique qui gère la ville veillent au grain et rares sont ceux qui arrivent à partir avec leur butin. Seuls les meurtriers et les violeurs sont poursuivis par des flics humains, la brigade des Urban Interceptor. Et, parce que tout se finit en jeu dans ce parc, les arrestations sont filmées en direct et font l'objet de paris. Le jeu, animé par le maître de Monplaisir, Springy fool, est sans limite et se termine souvent par la mort d'un des participants. Zachary Buzz vient justement d'arriver en ville pour y intégrer la brigade. Il rêve de justice. Il va vite déchanter. »Avec ce récit d’anticipation, Luc Brunschwig ( Holmes (1854/†1891?) , Les frères Rubinstein…) et Roberto Ricci (Le cœur de l’ombre, Moksha…) nous montrent les dérives d’une société dédiée aux divertissements et autres télé réalité à travers les yeux d’un jeune homme naïf et pleins de rêves.