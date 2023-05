Bandes à Part - La science-fiction pour bien débuter le mois de mai

"Quand la Terre suffoque de par l'exploitation de ses dernières ressources, l'humanité se tourne vers un nouveau territoire, l'espace, au-delà des planètes du système solaire : « La Frontière ». Dans cette nouvelle ruée vers l'or, trois destinées s'entremêlent : Ji-soo, scientifique passionnée par l'inconnu ; Camina, mercenaire fougueuse et enjouée ; et Alex, un mineur qui n'a jamais connu la Terre. Ce récit d'aventure narre le parcours tumultueux de ce trio, mais aussi de leur quotidien, celui de vivre dans un nouveau monde. Il pose la question d'une nouvelle humanité complètement déconnectée de son berceau, la Terre, pour se tourner uniquement vers les étoiles.»



Guillaume Singelin (PTSD, Midnight Tales…) signe un récit d’anticipation fort et intelligent qui aborde des sujets de société comme l’exploitation des ressources naturelles, la pollution etc. Le tout mis en scène avec un dessin « mignon » et coloré qui fourmille de détails.