"Bandes à Part" - À la croisée des mondes

Scénario de Stéphane Betbeder et dessin de Paul Frichet .)

« Un conseil, méfiez-vous des portes. Mikki souffre d'une timidité maladive. Avec quatre autres enfants atteints eux aussi de troubles du comportement, elle participe à un nouveau programme révolutionnaire : le Protocole Mortelente. Cette thérapie originale fait appel à la réalité virtuelle et à l'intelligence artificielle. Le Protocole crée des jeux d'aventures immersifs sur-mesure pour permettre à chaque enfant de dépasser ses peurs. Pour les parents, c'est la promesse d'une guérison miraculeuse, garantie 100 % sans risques... Le parcours de Mikki s'avère déconcertant : après chaque épreuve, elle franchit une porte et se retrouve aussitôt projetée dans un tout autre univers. Porte après porte, des personnages se joignent à elle : super-héros des Cavernes, un jeune explorateur loufoque, une petite fille sans peur et son grand frère poltron, et même une hyène fluorescente particulièrement soupe au lait. Muette et craintive au début, Mikki va aller loin, trop loin en franchissant une énième porte dont l'accès est interdit... Ce sera le début d'une sacrée pagaille qui va mettre en danger tous les autres participants !»





Stéphane Betbeder (Créatures, Liaisons Dangereuses…) et Paul Frichet (L’Arche de Néo, Brocéliande…) abordent le sujet de la santé mentale des plus jeunes et de la réalité virtuelle dans une nouvelle série jeunesse rythmée, loufoque et aux dessins dynamiques et hauts en couleur.