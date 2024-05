Corte : une navette pour rejoindre la vallée de la Restonica

Bonne nouvelle pour les passionnés de randonnée, Depuis ce jeudi 2 mai une nouvelle navette baptisée "A Restonica altrimente" relie la gare de Corte à la vallée de la Restonica. Les tempêtes Ciaran et Domingos en novembre 2023 ont en effet causé des dégâts majeurs sur la route reliant le pont de Tragone aux bergeries des Grutelle, point de départ des randonnées vers les célèbres lacs de Melu et Capitellu. Les ponts de Tragone, Timozzu et Lamaghjosu ont été détruits, et des glissements de terrain ainsi que des coulées de boue ont rendu certaines zones impraticables.



Pour pallier ces difficultés et maintenir l'accessibilité à ce joyau naturel, trois navettes assureront des rotations toutes les 30 minutes, de 6 à 20 heures, tous les jours de la semaine. En période de forte affluence, jusqu'à cinq véhicules seront déployés toutes les 20 minutes pour répondre à la demande croissante.



Dès le 13 mai, l'accès à cette navette nécessitera une réservation préalable via l'application M-Ticket Via Corsica Restonica. Le tarif aller-retour est fixé à 4 euros par personne, tandis que les enfants de moins de 8 ans pourront profiter du service gratuitement. Une période de gratuité est prévue du 2 au 12 mai afin de familiariser le public avec ce nouveau dispositif et de garantir son bon fonctionnement dès son lancement officiel.



L'ensemble de cette opération, incluant le déploiement des navettes, la réservation en ligne et la communication autour du projet, représente un investissement total estimé à 450 000 euros.