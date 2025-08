Accident du petit train touristique à Ajaccio : 18 personnes toujours hospitalisées, dont 5 en urgence absolue

Selon le dernier bilan communiqué ce jeudi soir, 18 personnes sont toujours hospitalisées, dont 5 en urgence absolue. Ce chiffre marque une légère aggravation par rapport à la veille, avec une personne de plus placée en urgence absolue. Toutefois, le pronostic vital de ces blessés n’est pas engagé à ce stade.





Le chauffeur présenté à un magistrat ce vendredi

Le chauffeur de la motrice, placé en garde à vue depuis l’accident, doit être présenté ce vendredi matin à un magistrat instructeur du tribunal d’Ajaccio. Il est poursuivi pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure et supérieure à trois mois, ainsi que contre X pour mise en danger de la vie d’autrui.

Lors de son audition, l’homme a déclaré qu’il conduisait ce train touristique chaque été depuis 2016. Les premières vérifications effectuées par les enquêteurs du commissariat d’Ajaccio ont confirmé qu’il disposait de tous les permis nécessaires à la conduite de cet ensemble routier, limité à une vitesse maximale de 40 km/h.

Les tests de dépistage d’alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs.





Une manœuvre au rond-point du Santa Lina

Selon ses déclarations, le conducteur ne s’explique pas les causes de l’accident. Il a indiqué n’avoir constaté aucun problème mécanique particulier lors de sa rotation. C’est en effectuant un demi-tour au niveau du rond-point du Santa Lina qu’il aurait remarqué que le dernier wagon s’était penché, avant de se renverser.

Une information judiciaire est ouverte pour faire la lumière sur les circonstances précises du drame. Des expertises techniques sont attendues, et le petit train touristique a d’ores et déjà été placé sous scellés.





Un accompagnement pour les victimes

Enfin, l’association CORSAVEM 2A, spécialisée dans l’aide aux victimes, a été saisie et se tient à la disposition des personnes concernées pour les accompagner tout au long du processus judiciaire.