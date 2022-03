Bandes à part : mouture

(Scénario et dessin de Zep) « Grâce au projet DataBrain, les humains disposent à la naissance d'un second cerveau numérique où sont directement uploadées des connaissances et des expériences virtuelles plus vraies que nature. Avec de simples programmes à télécharger, apprendre de nouvelles langues ou même assimiler la totalité du savoir de l'humanité n'a jamais été aussi simple et rapide. Du moins si, comme Constant, on en a les moyens. Mais un jour, à la suite d'un piratage informatique, il s'évanouit et se réveille en forêt, loin de la ville protégée, en ayant perdu tout son savoir et ses souvenirs. Démuni, il est recueilli par Hazel, jeune femme vivant en marge de la société, qui va l'aider à se reconstruire et à retrouver son passé. Constant va donc partir sur les traces de son identité réelle et découvrir au passage les facultés extraordinaires de son cerveau... humain.»

Zep (The End, Titeuf…) revient avec un nouvel album. Il aborde cette fois-ci des questions sur le devenir de l’Homme, de la place que prend la technologie dans sa vie et l’addiction au numérique dans un récit d’anticipation maîtrisé et avec un dessin toujours aussi étonnant.