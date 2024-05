Accidents en série sur les routes de Haute-Corse ce jeudi soir

La nuit du jeudi 2 mai a été marquée par une série d'incidents sur les routes de Haute-Corse. À 21h45, sur la RT20 à Vivario, un accident impliquant un seul véhicule a entraîné la fermeture d'une voie, mobilisant les équipes de secours pour traiter la situation. Bien que trois personnes aient été impliquées dans cet incident, aucune n'a nécessité de transport médicalisé.



Plus tard dans la soirée, à 23h11, à la gare de Lupino à Bastia, une collision entre deux véhicules a eu lieu. L'un des véhicules impliqués a pris la fuite après l'accident, laissant une personne légèrement blessée sur les lieux. Les secours ont rapidement pris en charge la victime, une femme de 24 ans, et l'ont transportée au Centre Hospitalier de Bastia.



Peu après minuit, à 00h20, sur la RT11 à Ceppe di Bigiglia en direction du sud vers le nord, un véhicule seul a percuté violemment un poteau d'éclairage public. Le conducteur, âgé de 53 ans, a été légèrement blessé et a été transporté par les pompiers au Centre Hospitalier de Bastia.