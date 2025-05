Balanina : la voiture chute 15 mètres en contrebas de la chaussée. Deux blessés dont un dans un état grave

Dès que l'alerte a été donnée, d’importants moyens de secours ont été engagés : l’ambulance et le véhicule de désincarcération routière des sapeurs-pompiers de Ponte-Leccia, l’ambulance de Lucciana, le chef de groupe de permanence ainsi que la VRM SAMU de Corte.

À leur arrivée rapide sur les lieux, les premières équipes de secours ont constaté qu’un véhicule seul avait chuté d’environ 15 mètres en contrebas de la chaussée. Miraculeusement, ses deux occupants avaient réussi à s’extraire de l’habitacle et à remonter sur la route par leurs propres moyens.





Les deux victimes, un homme de 23 ans et une jeune femme de 22 ans, ont été immédiatement prises en charge par les secours. L’état du jeune homme étant jugé préoccupant, a amené les secours à faire appel à Dragon 2B, l'hélicoptère de la Sécurité civile qui l'a évacué sur le centre hospitalier de Bastia après une première prise en charge par l’ambulance des pompiers de Ponte-Leccia et la VRM SAMU de Corte, avant une jonction avec Dragon 2B.

La jeune femme, quant à elle, a été évacuée par l’ambulance des sapeurs-pompiers de Lucciana, elle aussi, sur le centre hospitalier de Bastia.