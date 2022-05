Balagne : les premiers petits ânes de race corse sont nés

Ils s’ a ppellent Maestr o , Marinella et Maraviglia di Corsica , ils viennent de naître il y a deux jours et sont déjà entrés dans l’histoire. Un peu moins de deux ans après la reconnaissance de la race, en juin 2020, les trois premiers « ânes corses » ont vu le jour dans l a ferme Balagn 'âne d’Olivie r Fondacci à Santa Riparata di Balagna .

Les trois nouveau-nés rejoignent le clan restreint des 120 ânes reconnus sur l’île, issus d’un baudet reproducteur et d’une femelle de pure race corse. Pour le « berger des ânes », le militant de la race de la première heure, Olivier Fondacci c’est une véritable fierté : « Il a fallu attendre la saillie de 2021 pour qu’ils naissent en 2022 mais à présent, nous vivons un moment historique. Nous pouvons enfin dire que nous avons nos premiers petits ânes de race corse », se réjouit l’éleveur.



L’âne corse est reconnaissable par sa couleur gris tourterelle à gris ardoisée, la croix de Saint-André sur le dos, les pâtes zébrées, les membres robustes et d’aplomb, la crinière droite, les naseaux ouverts, le bout des oreilles doré. Pour être approuvé par la commission de reconnaissance de la race, celui-ci doit aussi être né sur le territoire insulaire et posséder un nom corse. Depuis cette année, Olivier Fondacci a réussi à intégrer les ânes de couleur chocolat clair et foncé à la race. « Quand je suis monté devant les instances à Paris, je leur ai expliqué en me basant sur les chèvres, que les ânes aussi pouvaient être polychromes . On est à présent la seule race d’ânes à avoir deux couleurs de robes », poursuit le militant.



Il sera d’ailleurs possible du 26 au 30 mai de faire reconnaître son âne, car des commissions d’approbation itinérantes se déplaceront dans toute l’île. Pour cela, contactez le 06 74 91 81 83.