Balagne : le préfet de Haute-Corse sur le terrain

Le préfet de Haute-Corse, François Ravier est un homme de terrain et il l'a encore démontré ce mercredi en consacrant sa journée à la microrégion de Balagne.

Une journée qui débutait à l'Ile-Rousse où il était rejoint par le sous-préfet de l'arrondissement Florent Farge.

C'est ensuite à Lumio qu'il était accueilli par le maire Etienne Suzzoni, de nombreux adjoints et conseillers municipaux.

Ensemble tous se dirigeaient vers l'établissement de plage le "Matahari", avant de rencontrer deux porteurs de projets liés à l'activité du tourisme.

La visite se poursuivait vers 12h30 dans le secteur du stade de Lumio où les deux représentants de l'État rencontraient les propriétaires de la toute nouvelle boulangerie "Granu Grossu" qui a la particularité de faire son pain avec des blés de variétés anciennes cultivés en permaculture sur des sols vivants.





Les travaux du futur forum Edmond Simeoni ont débuté



Etienne Suzzoni invitait ensuite le préfet à découvrir le site qui abritera prochainement le Forum Edmondu Simeoni dédié à la mémoire du père du Nationalisme Corse moderne qui nous a quittés le 14 décembre 2018.

Baptisé à l'unanimité en conseil municipal, et ce avant qu'il soit construit, cet ensemble présenté en forme de terrasse sera réalisé en trois tranches au dessus du stade municipal et sera composé d'une école maternelle et primaire d'une capacité de 150 enfants avec possibilité d'extension, une salle polyvalente, une cantine scolaire des jardins pédagogiques, une grande place et autres aménagement dont nous aurons l'occasion de reparler.

Le groupe scolaire sera équipé des moyens numériques et une large place sera du reste dédiée au digital, afin que les enfants se familiarisent dès leur plus jeune âge aux outils d'aujourd'hui et de demain.

Le projet est financé par l'État, la Collectivité de Corse, des fonds européens et la commune.

Des partenariats seront assurés avec des communes voisines pour l'utilisation des lieux et la municipalité planche déjà sur des moyens d'utiliser la structure hors période scolaire.

François Ravier, Préfet de Haute-Corse a été très attentif aux projets de cette commune de Lumio qui va de l'avant pour préparer l'avenir.

Le choix du bas du village, à côté du stade n'est pas innocent. Il s'inscrit en droite ligne dans l'essor de la commune.

Tous se sont ensuite retrouvés à l'ombre des arbres pour un petit spuntinu.

François Ravier devait poursuivre son périple balanin en se rendant en bateau à la Stareso (Station de Recherche Océanographiques et sous-marines) dédiée à la recherche marine en Méditerranée