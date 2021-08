Balagne : la gendarmerie promeut le cahier de rappel numérique

Depuis le 19 mai, date qui a marqué la réouverture des bars et restaurants, c'est un passage obligé pour déjeuner, dîner, boire un verre, faire du sport : remplir un cahier de rappel. Celui-ci permet à l'Agence régionale de santé de Corse de tracer et avertir les éventuels cas contacts. Seulement, pendant la saison estivale et l'arrivée massive de clients dans les restaurants ou bar, faire renseigner toutes ces données peut faire perdre un certain temps aux commerçants et les informations des clients (prénom, nom, téléphone) se retrouvent à la vue de tous sur une table à l'entrée de l'établissement.Pour venir à bout du problème, le gouvernement a mis en place depuis le 9 juin un cahier de rappel numérique avec un QR code propre à chaque établissement que les clients n'ont qu'à scanner pour renseigner leur présence dans le lieu. Il offre une meilleure protection sanitaire puisque les clients n'ont plus à toucher le même stylo mis à disposition. Mais attention, le QR code numérique ne se substitue pas entièrement au registre papier puisque les personnes n'ayant pas de smartphone pourront tout de même remplir manuellement le cahier.Pourtant disponible depuis près de deux mois, dans les faits on ne le retrouve que très peu voir pas. "Avec les différentes communications sur les horaires de fermeture, l'information a dû échapper", explique le capitaine Régis Marchandeau, adjoint au commandant de compagnie de gendarmerie Calvi-Balagne. Afin de remédier à cela, la communauté de brigades de gendarmerie Calvi-Balagne et son commandanr le capitaine Alain Chupeau sont allés au contact des commerçants pour leur montrer comment générer un QR code et leur expliquer comment l'utiliser. "Quand notre patrouille est allée à la rencontre des restaurateurs et propriétaires de bars à Calvi ils étaient contents d'apprendre que cette autre solution existait. Pour eux, c'est un gain de temps considérable", assure le capitaine Marchandeau qui explique également que "cela fait partie de notre coeur de métier d'aider les gens". A ce titre, les gendarmes ont aidé un des commerçants a créer son QR code qu'ils ont eux-même imprimé.