Balagne : Antonia Simeoni fait rimer plantes corses et bien-être

Parmi les plantes qu’elle cultive, l'immortelle corse, emblématique de l’île connue pour ses vertus apaisantes, repulpantes et cicatrisantes. Dans le Niolu, d’où elle est originaire, elle cultive la fleur star de son huile cosmétique artisanale. Aux côtés de la plante endémique, de l’huile d’olive, de jojoba, d’amande douce et de pépins de raisin, le tout mêlé à un parfum aux notes florales et d’agrumes.



En parallèle, Antonia a développé cinq infusions, dont elle pense elle-même les mélanges. "Détox", par exemple, associe artichaut, ortie, mélisse, menthe et romarin. "A vita è bella", plus douce, marie pomme et verveine. “Chaque infusion met en valeur une plante corse, dans une approche à la fois bien-être et gourmande, explique-t-elle avant de reprendre, je travaille de la graine à la tasse."



Dans une démarche de proximité, elle collabore aussi avec des producteurs de la plaine orientale pour certaines matières premières comme les clémentines.