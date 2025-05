Baisser de rideau à Furiani : "der" gagnante pour le Sporting face à Caen (2-1)

Stade Armand-Cesari, SC Bastia: 2 SM Caen : 1 (1-1)

Buts :

Guidi (24e) – Ariss (73e) pour SCB

Najim (28e) pour Caen

.Arbitre : Mickaël Leleu

Avertissements :

Le Breton (3e) – Lebihan (47e) à Caen

Spectateurs : 9757





SCB

Placide – Roncaglia – Guidi (c) – Bohnert (Meynadier 64e) – Ariss – Oulaï (Vincent 77e) – Ducrocq – Tomi – Boutrah (Boumaaoui 86e)– Cisse (Tramoni 77e) – Sebas (Blé 64e)

Entr. : Benoît Tavenot





SMC

Clementia – Bolumbu – Traore – NTim (Verhaeghe 46e) – M’Vila (c) – Brahimi (Rajot 74e) – Lebreton – Grandsir (Autret 61e) – Milliner – Le Bihan (Ba 61e) – Najim.

Entr. : Michel Der Zakarian



Après une minute de silence dédiée aux victimes du 5 mai 92, les Bastiais les Corses prenaient le match par le bon bout et pour une faute sur Sebas obtenaient un bon coup-franc à la 3e minute, à 25 m, face au but normand. Le tir puissant de Ducrocq contraignait le gardien caennais Clementia à une belle détente. Il renouvelait l’exploit sur un tir à bout portant de Cissé, bien alerté par Sebas, dans la surface (7e). Les joueurs de Tavenot poursuivaient leur harcèlement avec un tir de Boutrah qui frôlait le montant gauche de Clementia (12e) puis de Cissé, bien bloqué par le gardien normand (14e).

Les visiteurs procédaient en contres, bien contenus par la défense insulaire. Si les bleus dominaient ils confondaient souvent vitesse et précipitation et pêchaient dans la dernière passe, souvent inexploitable pour le coéquipier.

Les Bastiais trouvaient l’ouverture à la 24e. Sur un corner de la gauche de Ducrocq, Clementia se faisait lober et Guidi au second poteau rabattait le ballon de la tête dans ses filets. 1 – 0.

L’avantage au tableau d’affichage ne durait guère, car sur une erreur de la défense centrale corse, les

Caenais, très opportunistes, égalisaient par Najim qui se présentait seul devant le gardien Placide (29e). 1-1. Cissé rallumait la flamme bastiaise avec un ballon lifté qui roulait sur la transversale de Clementia (37e). Grandsir répliquait côté normand avec un tir des 25 m bien bloqué par Placide (39e). Dans ce match des plus débridés, Cissé butait sur le gardien caenais (40e).

Dans les 2 minutes de temps additionnel, Guidi tentait une reprise de volée sur un corner de la droite de Ducrocq, mais le ballon s’envolait bien au-dessus de la transversale de Clementia (45+2). 1-1 était le score à la pause.





A l’instar de la 1re période les Bastiais dominaient. Mais les tentatives de Ariss et Oulaï ne se concrétisaient pas au tableau d’affichage (48 et 49e) . Tomi de la droite parvenait bien à lober le gardien Clementia, mais il était suppléé sur sa ligne par Verhaeghe (50e). Les protégés du président persistaient, faisaient le siège du camp normand, en vain, se mettant même en danger sur des erreurs individuelles en défense.

A la 70e sur une énième occasion, Cissé butait une nouvelle fois sur Clementia, impérial sur la reprise de volée à bout portant de l’attaquant bastiais.

Les joueurs de Tavenot enfilaient les corners comme des perles et le travail de sape finissait par payer à la 73e. Sur un nouveau corner de Ducrocq de la gauche, Ariss s’arrachait et trompait enfin Clementia. 2-1.

Le gardien normand s’illustrait 2 minutes plus tard en claquant un ballon de Tomi.

Dans les 3 minutes de temps additionnel, Clementia se faisait peur en relâchant un ballon expédié par Blé, mais au prix d’une parade se saisissait du cuir avant qu’il ne franchisse sa ligne de but (90 +1). La dernière action était caenaise. Sur un coup-franc des 35 m, M'Vila récupérait le ballon dans la surface, mais l’expédiait largement au-dessus de la transversale de Placide (90 +3).

Le championnat se terminait pour le Sporting par cette victoire étriquée certes, mais méritée. Rendez-vous fin juin pour de nouvelles aventures.