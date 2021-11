Baisse de l'impôt sur le revenu, exonération de la taxe d'habitation : les Corses ont fait l'économie de 231 millions d'euros

C’était une promesse de campagne d’Emmanuel Macron : « soutenir le pouvoir d’achat des classes moyennes et populaires ». Une mesure qui devait s’illustrer notamment par la baisse de l’impôt sur le revenu (IR). Cinq ans après son élection, les réformes de l’IR et de la taxe d’habitation (TH) menées par le gouvernement ont permis aux Corses de ne pas verser 231 millions à l’Etat : l"économie pour les ménages a été de plus de 50 milliards sur le plan national.



Baisse de l’impôt sur le revenu



Environ 53% des Corses paie l’impôt sur le revenu soit une personne sur deux. Ce taux est légèrement au-dessus de la moyenne nationale qui s’élève à environ 50%. Les chiffres des finances publiques que nous nous sommes procurés indiquent que sur 190 223 foyers fiscaux sur l’île, seuls 93 617 payaient l’IR en 2019.



Toutefois, sur les 190 223 foyers fiscaux, 84 000 personnes ont bénéficié d’une réduction de l’impôt sur le revenu. Au total sur les 5 ans, la réforme de la réforme de l’IR a permis aux 84 000 Corses d’économiser 58 millions d’euros.

Par exemple, en 2019, les insulaires imposables payaient 3 450€ d’impôts sur le revenu et en 2020, ils ont payé en moyenne 3 395€, soit 55€ de moins. « Ce sont les effets directs des réformes », explique Ludovic Robert, directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse.



D’importants écarts



Si selon l’Insee la Corse est la région la plus pauvre de France métropolitaine avec 18,5 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté, par rapport à sa population, le nombre de redevables à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est très important. En Haute-Corse, on compte 251 personnes et 476 en Corse-du-Sud.



Suppression de la taxe habitation



Au cours du quinquennat, l’ensemble des Français a progressivement bénéficié de la baisse puis de la suppression de la taxe d’habitation. En 2020, 80% des Français ne la payait plus. Cela représente une économie non-négligeable lorsque l’on sait qu’elle s’élevait en moyenne à 600 euros annuels.

En Corse, en 2017, 104 000 foyers fiscaux payaient la taxe habitation et ont bénéficié de cette suppression. Ce sont donc 173 millions d’euros, qui sont restés dans les poches des habitants de l’île.



Pour les 20 % des ménages qui n’ont pas été concernés par la suppression de la taxe d’habitation, en 2021 elle a tout de même été allégée de 30%. En 2022, la baisse se poursuivra soit 65 % de moins. En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.