Bac 2022 : en Corse 1 999 lycéens attendus pour les premières épreuves de spécialité

Pour la première fois depuis la réforme de Jean-Michel Blanquer instaurée à la rentrée 2019, le baccalauréat "nouvelle formule" se déroulera tel que prévu dans les textes. Du mercredi 11 au vendredi 13 mai, pour la première fois les épreuves terminales de spécialité pourront donc se tenir dans le format prévu. En 2020, à cause de la pandémie, les lycéens de Terminale avaient en effet obtenu leur bac sur la base de leurs notes en contrôle continu. En 2021 le contrôle continu avait encore représenté l'essentiel de la note finale de l'examen. La philosophie avait été la seule épreuve écrite, avec le français en Première.Cette année, enfin, les épreuves de spécialité (les deux matières "majeures" choisies par chaque lycéen en Terminale) pourront se dérouler même si elles ont été reportées de deux mois en raison de la crise sanitaire.La note finale du baccalauréat comprend désormais 40% de contrôle continu, ainsi qu’une épreuve de français, l’évaluation des enseignements de spécialité, celle de philosophie et le grand oral. Dès la première, les lycéens choisissent trois spécialités. Ils en conservent deux en terminale et sont évalués par écrit avant la fin de l’année. Chaque spécialité possède un coefficient 16, soit 32% de la note finale, pour une durée d'épreuve comprise entre 3 et 4 heures.





Quelles sont les spécialités ?

Les candidats peuvent choisir deux spécialités parmi les suivantes : Arts, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Humanité, littérature et philosophie ; Langues, littératures et cultures étrangères et régionales, Littérature et langues et culture de l'Antiquité, Mathématiques ; Numérique et sciences informatiques, Physique-chimie, Sciences de la vie et de la Terre, Sciences de l'ingénieur, Sciences économiques et sociales. Ils passeront ces épreuves sur deux jours (1 par journée).



Qui sont les élèves concernés par les épreuves de spécialité?

Qu’ils soient issus d’une voie générale ou technologique, l’ensemble des élèves de terminale passent des épreuves de spécialité. Seuls les lycéens en baccalauréat professionnel sont exemptés.