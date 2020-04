Bac 2020 en contrôle continu : les premières réactions en Corse

Les élèves de terminale se souviendront de leur Bac : ils auraient du être les derniers bacheliers à s'atteler à la version traditionnelle de l'examen mais ils seront les seuls à être évalués via le contrôle continu.

Aujourd'hui, après l'annonce du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ils ressentent une pointe de déception. Si le bac 2020 aura bien lieu, il n'y aura pas d'épreuves écrites. Il sera décerné uniquement sur la base du contrôle continu sans prendre en compte les notes obtenues pendant la période de confinement.





Pierre Baptiste élève de terminal ES au lycée Jeanne d'Arc de Bastia comptait sur les épreuves finales pour "avoir la mention". En effet, ce jeune bastiais a obtenu aux cours des deux premiers trimestres une moyenne de 11,5 et louperait de peu la mention assez bien. Même s'il avoue "être un peu déçu de ne pas passer les épreuves", il est content d'éviter le stress .



Pour Emma, en terminale S dans un lycée de Bastia, cette annonce est une aubaine. A l'annonce du ministre de l'éducation la lycéenne a été "très surprise" et se réjouit de ce type d'évaluation qui "récompensera ceux qui travaillent régulièrement et qui n'attendent pas un mois avant le Bac pour se mettre au travail", déclare-t-elle. Elle rajoute ensuite " Au vu de la situation, le contrôle continu semble être la meilleure des solution et la plus prudente pour tout le monde."





Chez Hugo, on ressentirait un peu de déception : "Ce qui est dommage c'est que nous avons travaillé pendant deux ans les Bac blancs pour rien." Mais pour lui aussi ce qui est positif c'est que le contrôle continu permettra d'éviter "le stress des épreuves du Bac" et notamment les oraux qu'il appréhendait.



Tous sont d'accords pour dire que dans les circonstances sanitaires actuelles "il ne pouvait pas en être autrement".