BA 126 Ventiseri-Solenzara : prises de commandement et nouvelle tour de contrôle

Remise de décoration militaire

Par ailleurs le général Fabre a remis la médaille de la défense nationale échelon « or » à la caporal-chef Cassandra, maître-chien au sein de l’EP 1G.126 à la suite de sa participation à des exercices et opérations de protection défense sur différents théâtres. La cérémonie s’est conclue par un défilé terrestre et aérien. Par ailleurs le général Fabre a remis la médaille de la défense nationale échelon « or » à la caporal-chef Cassandra, maître-chien au sein de l’EP 1G.126 à la suite de sa participation à des exercices et opérations de protection défense sur différents théâtres. Le capitaine David est relevé par le capitaine Bruno, précédemment chef du CPVAP (Centre de Préparation et Validation avant Projection), au commandement de l’EP 1G.126. Cet escadron armé par environ 130 militaires, assure la protection de l’emprise de Ventiseri-Solenzara et de l’élément air rattaché de Serra-di-Pigno.

Le CMC 1C.126 est le pôle d’expertise du contrôle aérien, de la météo et de la sécurité des vols sur la BA126. Le commandant Sebastien intègre l’école de guerre à Paris et cède ses responsabilités à son second, le commandant Claudian.