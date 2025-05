Avis de décès - Santu Petru di Tenda

Santu Petru di Tenda



Mme Marie Dominique PIETRERA ;

M. et Mme Jean Marie et Christiane PIETRERA ;

M. Stéphane PIETRERA et Estelle FLORI ;

Mme Evelyne PIETRERA ;

Ses enfants.

Ange Toussaint et Mélanie, Jean Charles et Josepha, Mikaël, Ludovic et Ainoa, Maria Anaïs et

Cyril, Pierre Ange et Clara, Marie Léa et Angelo ;

Ses petits enfants adorés.

Laora, Andria, Martha ;

Ses arrière petits enfants adorés.

Mme Antonia PIETRERA sa belle-sœur, ses enfants, petits enfants et arrière petite fille ;

Enfants, petits enfants et arrière petits enfants de feu Pasquin PIETRERA ;

Mme Paulette PIETRERA, sa belle-sœur, ses filles, sa petite-fille et arrière petit-fils ;

Ses amis M. et Mme Jean Louis RAFFINI ;

Mme Eva PRUNETA ;

Familles, parents et alliés :PIETRERA, MARIANI, QUERCI, WERNER, BOURIÉ, ANDREANI, AGOSTINI ;

Ont la douleur de faire part du décès de



M. Ange-Toussaint PIETRERA

Survenu le 4 mai 2025 à l’âge de 92 ans

Il a rejoint son épouse adorée Félicie

Ancien combattant de la guerre d’Algérie



La famille recevra les condoléances aujourd’hui lundi 5 mai 2025 à partir de 10h00 en l’église de Santu Petru di Tenda où le corps est déposé. La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 mai à 10heures en cette même église. L’inhumation suivra au cimetière du village.

La famille remercie le docteur MORACCHINI, Chantal, Soledad, Jeanne, Léa et Marie-France ses infirmières, Julien, Naïs, Léa ses kinés, Marie-France son aide ménagère, les pompiers de Saint Florent et le SAMU 2B pour leur dévouement et leur bienveillance.

Cet avis tient lieu faire-part et de remerciements.

---

Pompes Funèbres Corses Morganti 04.95.31.15.18.