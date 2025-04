Avis de décès - Oletta-Marseille

Oletta-Marseille



Léana sa petite-fille adorée ;

Mme Marie-Thérèse BARTOLI son épouse ;

Stéphanie sa fille et son compagnon Monsieur ABAD Christian ;

Madame Françoise MASSARI née BARTOLI sa sœur et son époux Dominique MASSARI, ses

neveux François , Jean Laurent , Maria Pietra et ses petits neveux Ghjuvan-petru ,Bati,

Parents et amis ;

Vous font part du décès de



Monsieur Benoit BARTOLI

Survenu à l’âge de 80 ans.



La cérémonie aura lieu au funérarium de Saint-Pierre à Marseille le mardi 22 avril à 14h45 suivi

de la crémation à 16h.

Une messe sera dite plus tard à Oletta à l’issue de laquelle la famille recevra les condoléances.



Pompes Funèbres Corses Morganti 04.95.31.15.18.