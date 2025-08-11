CorseNetInfos
Avis de décès - Figarella - Bourg-en-Bresse- Sète - Caux


La rédaction le Lundi 11 Août 2025 à 17:06

Figarella, Bourg-en-Bresse, Sète, Caux

Dominique et Ghislain Montessinos, sa fille et son gendre
Cyril et Julie, Laly et Benjamin,  ses petits enfants et compagnons
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Michelle Giorgi née Pelcat

survenu le 08/08/2025 à l'âge de 84 ans.
La crémation aura lieu le 12 août 2025 à 16h30 à Sète




