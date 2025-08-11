Avis de décès - Figarella - Bourg-en-Bresse- Sète - Caux

Figarella, Bourg-en-Bresse, Sète, Caux
Dominique et Ghislain Montessinos, sa fille et son gendre
Cyril et Julie, Laly et Benjamin, ses petits enfants et compagnons
ont la tristesse de vous faire part du décès de
Michelle Giorgi née Pelcat
survenu le 08/08/2025 à l'âge de 84 ans.
La crémation aura lieu le 12 août 2025 à 16h30 à Sète
