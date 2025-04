Avis de décès - Ficaja - La Porta - Bastia

Ficaja - La Porta - Bastia

M. et Mme Angèle BRUYERE, née ANDREANI, enfants et petits enfants

M. et Mme Jeanine VILLA née ANDREANI, leur fils et petite fille

Mme Vve Catherine SALVADORE née ANDREANI, sa fille et petit fils

Feu Jean Louis ANDREANI et Mme Chantal ANDREANI, ses filles et petit fils

M. Antoine ANDREANI, ses enfants et petits enfants

M. et Mme Fernand MURATI née Anna ANDREANI, enfants et petits enfants

M. et Mme Michel ANDREANI, enfants et petit fils

M. et Mme Daniel ANDREANI, leurs filles

Mme Louise NATALI VENTURINI ses enfants et petits enfants

Ses nièces Luisa, Suzy, Eliane, NATALI, leurs enfants et petits enfants

Ses frères et sœurs, Pierrot, Bastien, Paul, Simon, Jeanne NATALI, leurs enfants, petits

enfants et arrières petits enfants

Les familles, ANDREANI, NATALI, FERRARONE, MANGANO, FRATACCI, SBRAGGIA,

NICOLINI, ROSALA, CAMPANA, SANTINI, BENEDETTI, GIANNECHINI, MORACCHINI,

SARTI, GUALANDI, POLETTI, CONTI, TEVINI,

Parents, amis et alliés ont la douleur de vous faire part du décès de





Mme Marie Catherine ANDREANI

Née NATALI



Survenu à Bastia le 18 avril 2025



La bénédiction religieuse sera célébrée le samedi 19 avril 2025 en la crypte de Notre -Dame des Victoires ou le corps repose, l’inhumation suivra au cimetière de La PORTA

La famille remercie son aide a domicile Cathy ALBERTINI, ses infirmières Lauriane, Cathy, Virginie, son médecin Éric FERRARI, la HAD Maymard

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements

----

Pompes Funèbres Corses MORGANTI 04.95.31.15.18