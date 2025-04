Avis de décès - Canari - Olmeta d Cap - Olcani

Canari - Olmeta d Cap - Olcani



Ses enfants :

Mme Yvette GRANINI ;

M. et Mme Francis ALEGRE née Henriette GRANINI ;

M. André GRANINI ;

M. Ernest GRANINI ;

M. Ange GRANINI, sa compagne Fabienne et Laura ;

M. Pascal GRANINI, sa compagne Muriel et ses enfants ;

Ses petites-filles adorées :

Myriam, Isabelle, Clara et leurs compagnons ;

Sa sœur Archangèle et famille ;

Son frère Antoine et famille ;

Mme Mireille VECCHIOLI et famille ;

Mme Michèle FILIPPI et famille ;

Les familles VECCHIOLI, GRANINI, GABRI, ORSINI, MARTINI, FRANCESCHI,

CAMPOCASSO, BERCHIELLI, CARABALLO, ANDREANI, MATTEI, MOSCONI, MAZOTTI, BIAGGI, ALEGRE, CICCARELLI ;

Son amie Dédé ;

Son amie Marie CROUSSE de Paris ;

Ses filleules Ange et Madeleine ;

Ont la douleur de faire part du décès de





Mme Gabrielle GRANINI

Née VECCHIOLI

« dit Gaby »

Survenu le 12 avril 2025



Elle a rejoint sa fille tant aimée Lucie et son époux Emile.



Les obsèques seront célébrées lundi 14 avril 2025 à 16heures en l’église Saint-François de Canari où le corps est déposé.

La famille remercie le service de soins intensifs et de pneumologie de l’hôpital de Bastia, son infirmière Joëlle, ses kinés Thomas et Titouan, son médecin le Docteur VOLPE.



Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.



