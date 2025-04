Avis de décès - Biguglia village

Ses fils et belles-filles :

M. et Mme Roch et Sandra DEMASI née VALENTINI ;

M. et Mme François et Laurence DEMASI née CHERUBINI ;

M. et Mme Joseph et Mado DEMASI née VINCENSINI ;

M. et Mme Antoine et Marie-Do DEMASI née BAGNANINCHI ;

Ses petits-enfants et leurs compagnons :

Stéphanie Jean-Mi, Christelle Didier, Karin Julien, Carole Hervé, Marie-Ange Sébastien,

Adeline David, Jérôme Stéphanie, Pierre-Antoine Célia, Maxime ;

Ses arrière petits-enfants :

Florian, Laura, Thomas, Carla, Laurine, Adrien, Thia, Serena, Antoine, Emma, Baptiste, Noa ;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beau-frère :

Famille Grazia LEGATO ;

Famille Françoise PILI ;

Famille Rita ROMEO ;

Famille Nenette PAOLI ;

Famille feu Ange RAO ;

Famille feu Vincent RAO ;

Famille Paul RAO ;

Famille Rosette DEMASI ;

Famille Marie-Dominique DEMASI ;

Famille feue Marie DEMASI ;

Famille Sauveur DEMASI ;

Famille feu Antoine Joseph DEMASI ;

Ses cousines, cousins, nièces, neveux, filleuls, les familles SORBARA, BARTOLINI, IENCO,

CARPINI, FURFARO, RAO, LEGATO, FRANCONERI, AVENOSO, PRONESTI ;

Ont la douleur de faire part du décès de





Mme Thérèse DEMASI née RAO

Survenu le 21 avril 2025 à l’âge de 95 ans.



Les obsèques auront lieu jeudi 24 avril à 11 heures en l’église Saint-André de Biguglia où le corps repose. L’inhumation suivra au cimetière de Biguglia village.

La famille tient à remercier le docteur TORRE, ses infirmières Carine, Elodie et Mélanie, son kiné Julien, ses aides à domiciles Malou, Graziella, Antonia, Jessica, Sara, Nathalie.



Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.

----

