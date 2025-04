Avis de décès - Biguglia-Pino

Biguglia Pino



Léo, Théa et Logan ses petits-enfants adorés ;

Chantal son épouse ;

Christophe son fils et sa compagne Delphine ;

Grégory son fils et sa compagne Stéphanie ;

Son frère Franck et Angeline, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille;

Sa sœur Marguerite et Jean-Bernard, ses enfants et petits-enfants ;

Son frère Albert et Francine, leurs enfants et petits-fils ;

Son beau-frère Daniel et Françoise, leur fils et sa compagne ;

Son cousin Pascal et Isabelle, leurs enfants et petite-fille ;

Son filleul Eric ;

Son cousin de cœur Patrick ;

Sa belle famille de Belgique ;

Ses fidèles amis Michel et Marie-France et leurs enfants ;

Tous ses nombreux amis chasseurs ;

Les familles SALARIS, MOSCONI, REGADA-MARTINS, RENARD ;

Famille et apparentés

Ont la douleur de faire part du décès de





Frédéric SALARIS



Survenu le 15 avril 2025 à l’âge de 71 ans.



Il s’est endormi paisiblement après une bataille acharnée contre la maladie.

La famille recevra les condoléances au funérarium du Polygone à Bastia où le corps sera déposé à partir du jeudi 17 avril à 10 heures. La levée du corps aura lieu le vendredi 18 avril à 9 heures, la cérémonie religieuse sera célébrée à 10h30 en l’église de Pino.

L’inhumation suivra au cimetière du village.

La famille tient à remerciement ses infirmiers dévoués Jean-Michel, Pierre-François, Daria, Diandra, le Docteur FRIKHA et son service de la Clinique Maymard, le service de l’H.A.D Maymard, son médecin traitant le Docteur ASSIRELLI, son kiné Julien.





Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.



Pompes Funèbres Corses Morganti 04.95.31.15.18.