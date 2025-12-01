Aviron de la Haute-Corse : 431 km à la rame pour Octobre Rose

Cette campagne avait été initiée par la Fédération française d'Aviron afin de promouvoir le dépistage du cancer du sein. Au total, ce sont 431.082 m soit un peu plus de 431 km qui ont été accumulés par les rameuses et rameurs du club bastiais sur les 10 ergomètres du club de la base nautique de l'Arinella à Bastia.





« Ce défi a été partagé par l'ensemble des 25 rameuses et rameurs de la section indoor du club, la team de l'ergo », se réjouit Paul Mattia, le dynamique président du club. « L'aviron est un sport mixte. Plus de 45% des 46.000 licenciés au niveau national sont des femmes. Cette répartition équilibrée se retrouve également au sein de notre club », commente-t-il encore. L’ergomètre ou aviron indoor, ou rameur de salle, connaît depuis longtemps un bel engouement au club. « C'est en effet une machine irremplaçable pour la préparation, à la fois technique et physique, des rameuses et rameurs d'aviron ».



À Bastia, cette pratique d’entraînement spécifique sur ergomètre est grandement valorisée par la présence au club de deux grands champions titrés au niveau international tout autant pour la pratique outdoor (sur l'eau) qu’indoor (avec ergomètre) : Paul Mattia et Frédéric Kowal. Ainsi la section Indoor de l'Aviron de la Haute-Corse se prépare-t-elle à relever de prochains défis, nous a soufflé Paul Mattia