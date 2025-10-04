Avions Rafale et renard sur la piste : au plus près de l'exercice "Volfa", sur la base aérienne de Solenzara

Un renard qui traverse sur le tarmac !



Il était 10 h 25, ce vendredi 3 octobre sur la BA 126, quand deux Rafale sont subitement apparus dans le ciel, sous un angle de vision de 45 degrés. L’information de leur arrivée, au nord de la base, nous avait été communiquée un peu plus tôt, mais on avait beau scruter les montagnes et la mer, c‘était peine perdue : les Rafale sont conçus pour ne pas être détectables de trop loin. Ils ont atterri sur la base, bientôt suivis par les autres Rafale. Les six gravitaient bien autour de la base, pourtant seulement quatre ont atterri. Les deux autres ? Déroutés sur l’aéroport de Figari ! Un véritable imprévu, pas même prévu dans le scénario complexe des militaires, car l’un des pilotes des Rafale a aperçu un renard traverser la piste d’atterrissage. Quand un tel cas de figure se produit, « c’est remise de gaz, précise le colonel Fonck, et les pilotes regardent leur niveau de carburant. Car la consommation d’un avion de chasse, ça va vite. La marge de carburant pour le dégagement ne leur permettait pas d’être sûr de se poser à Solenzara, alors décision a été prise de les faire atterrir à Figari, dans le cadre d’un protocole automatisé par la base. » Un renard sur la piste ? « Ce sont les aléas », sourit le capitaine Adrien, l’un des pilotes des Rafale qui a pu, lui, atterrir sur la BA 126. Tout comme le commandant Antoine, qui raconte comment il a été mis au parfum des ficelles du scénario : « On a fait 1 h 45 de mission au large de Toulon, avant d’apprendre qu’on devait venir atterrir à Solenzara, pour disperser les moyens. Et en trente minutes, on y était. »

