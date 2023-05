Avec son tour de Corse à mobylette, A mob' di Bastelica a récolté 18 935 euros au profit d'Inseme

Récolter des fonds pour la bonne cause en faisant le tour de Corse en mobylette : c'est le défi qui s’est lancé une vingtaine d’habitants de Bastelica qui ont ressorti des caves et garages les vieilles motos pour faire une "virée" autour de l'île.

L'équipe multigénérationnelle composée de jeunes et moins jeunes a donc enfourché les deux roues le samedi 22 avril et sillonné les routes corses pour faire retour au point de départ une semaine plus tard.



​Pendant leur périple au profit de l'association Inseme, les bikers ont fait des haltes à Porto-Vecchio, Bastia, Saint-Florent, Murato, L'île Rousse, Cargèse, Ajaccio. Ce qui n’était au départ qu’un pari fou d'une vingtaine d'amis de Bastelica est devenu une aventure de tous qui a également permis de récolter 18 935 euros.