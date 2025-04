Avec son institut de beauté itinérant, Élisa Bartolozzi va à la rencontre des Corses dans les villages

Créer un institut de beauté itinérant. C’est le pari que s’est lancé Élisa Bartolozzi en lançant son “beauty truck” au mois de décembre, un camion qui sillonne les routes de Haute-Corse pour aller à la rencontre de clientes isolées dans les villages. Un nouveau défi à relever pour la jeune femme de 25 ans, qui a commencé l’esthétique il y a seulement un an. Après un bac ST2S (sciences et technologies de la santé et du social), elle devient agente de service hospitalier dans un EHPAD et une clinique. Elle obtient ensuite un diplôme d’aide-soignante, et travaille, pendant deux ans, au sein du service oncologie d’une clinique.





L’année dernière, elle décide de tout quitter pour devenir esthéticienne. “Je pense que je n’avais pas le mental pour être aide-soignante”, confie-t-elle. “J’avais cette envie, ce besoin d’aider les gens, mais j’avais du mal à travailler aux côtés de personnes qui souffrent. J’ai travaillé dans différentes structures, et j’ai fini par comprendre que ce métier n’était pas fait pour moi.” Elle s’inscrit alors au CFA de Bastia, afin de préparer un CAP esthétique. Un monde qui l’a toujours intéressée. “À l’époque, je maquillais déjà mes amies, et je mettais du vernis sur les ongles de ma mère. Je me suis dit que devenir esthéticienne me permettrait de prendre soin des gens autrement.”



Après un stage en entreprise de cinq mois, elle se désinscrit du CFA après des difficultés personnelles, et décide de passer son diplôme en candidat libre. “Je l’ai obtenu au mois de juillet, avec mention”, lance-t-elle avec un sourire. Avec fierté, elle précise que ce métier lui a permis de se reprendre en main. “J’ai connu une période où je ne prenais plus soin de moi. Ce métier m’oblige à être coquette, à me maquiller, donc il m’a beaucoup aidée. Grâce à ça, j’ai aussi appris d’autres techniques de maquillage, que j’applique aujourd’hui.”