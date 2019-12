Avec l'arrivée du grand froid, "A Fratellanza" aux côtés des personnes démunies de Bastia

Ce jeudi 12 décembre François Ravier, préfet de Haute-Corse, s'est rendu à l'association "A Fratellanza" pour y rencontrer les 18 bénévoles. Ces derniers voient défiler chaque année 13 800 personnes dans leur locaux rue Luce de Casabianca à Bastia.En moyenne 45 personnes se rendent au centre chaque jour. Là-bas, les bénéficiaires ont à disposition un petit déjeuner, des douches, des toilettes, des machines à laver, des casiers pour déposer leurs affaires, une salle de repos, un point d'accès numérique et des cours d'alphabétisation. A Fratellanza propose également à ses bénéficiaires de se faire domicilier au sein de l'Association pour recevoir les papiers admnistratifs. Elle accueille actuellement 80 domiciliations.Jean-Claude Vignoli, retraité de 75 ans et bénévole à l'association, se rend sur place tous les jours. Il explique son action au sein de Fratellanza : "Ici nous aidons les personnes en situation de grande précarité dans leurs démarches administratives, pour trouver du travail, demander les aides auxquelles ils peuvent prétendre et pour le logement."L'association accueille aussi les bénéficiaires à partir de 20 heures dans son centre de nuit situé dans l'ancien hôpital de Toga. Là-bas, il y a 14 lits dont 10 qui sont actuellement occupés. A Fratellanza reçoit le soutien financier de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, de la Collectivité de Corse, la mairie de Bastia et celle de Ville di Pietrabugno.A Fratellanza constate une augmentation de sans domicile fixe. Depuis deux ans, les femmes rejoignent de plus en plus le centre d'accueil. Elles représentent aujourd'hui 25% des bénéficiaires. A Fratellanza compte également trois jeunes de moins de 25 ans.Teddy a 23 ans, il dort depuis quatre mois dans le centre d'accueil de l'association. Le jeune homme originaire de Normandie raconte "Je viens au centre de jour pour essayer de trouver du travail. Avant j'ai travaillé dans une société qui s'occupait des espaces verts. Aujourd'hui je suis trop jeune pour toucher le RSA et comme j'ai démissionné je ne touche pas le chômage."Avec l'aide de Philippe Marcelli, chef de service à l'association, Teddy intégrera en février prochain l'armée de terre où il s'est engagé pour cinq ans. Le chef de service et ancien éducateur spécialisé en est très fier : "C'est beau de voir un parcours comme celui de Teddy. On est heureux quand on les voit réussir..."Toutes les informations sur l'association sont à retrouver en cliquant ici.