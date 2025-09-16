Avec Tanti Libri, l’Académie de Corse veut ancrer la langue corse dans le quotidien des élèves

Manon Perelli le Mardi 16 Septembre 2025 à 18:47

Ce mardi, le recteur de l’Académie de Corse, Rémi-François Paolini, a lancé l’opération « Tanti libri » à l’école de Pietralba à Ajaccio. Mené en partenariat avec les Éditions Albiana, ce projet inédit entend bâtir autour de la langue corse un espace de transmission, de création et de partage, en proposant aux familles d’abonner leurs enfants du CP à la 6ème à une série de livres en langue corse, à recevoir tout au long de l’année scolaire.