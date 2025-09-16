Avec Tanti Libri, l’Académie de Corse veut ancrer la langue corse dans le quotidien des élèves

C’est un projet qui a pour ambition de « bâtir autour de la langue corse un espace de transmission, de création et de partage entre l’école et la société ». Le recteur de l’Académie de Corse, Rémi-François Paolini, était à l’école de Pietralba à Ajaccio ce mardi matin afin de lancer l’opération « Tanti libri ». En partenariat avec les Éditions Albiana, cette initiative inédite vise à créer une sorte d’École des loisirs en Corse, en proposant aux parents d’abonner leurs enfants à une série d’albums ou de livres originaux, artistiques et ludiques, intégralement en langue corse, à recevoir tout au long de l’année scolaire.
« Cette action s’inscrit dans deux axes du projet académique Scola 2030 : instituer la langue corse en savoir scolaire fondamental, mais aussi améliorer le niveau des élèves en lecture », explique-t-il. Dans ce droit fil, dans le cadre de l’élaboration du projet académique Scola 2030, au terme d’une journée d’échanges consacrés à la langue corse avec les éditeurs, artistes, associations et partenaires institutionnels, l’Académie de Corse avait décidé de mettre en place ce projet « Tanti libri » qui encourage la création en langue corse, sa diffusion auprès des scolaires et son partage avec les familles.
« Ce dispositif, par la mise en valeur des œuvres en langue corse et leur circulation dans les classes, soutient non seulement l’apprentissage et le plaisir de lire, mais aussi l’ancrage de la langue corse dans la vie quotidienne des jeunes élèves », souligne le rectorat. Ouvert à tous les élèves des classes bilingues et immersives du CP à la 6ème, Tanti Libri leur permet de recevoir quatre livres adaptés à leur classe d’âge, dont la traduction en français est disponible via un QR code sur le site d’Albiana ainsi que leur audio.
« C’est un outil extrêmement précieux d’apprentissage des savoir-fondamentaux », appuie encore le recteur après avoir lu un texte en corse aux côtés du directeur d’Albiana, Bernard Biancarelli, dans la classe de CE1 de Mme Papadacci. Et de conclure : « Mi pare ch’hè un scalinu maiò pè migliurà l’insignimentu di a nostra lingua ».
Savoir + :
Les élèves abonnés à Tanti Libri recevront quatre livres en langue corse en novembre, janvier, mars et mai
L’abonnement, d’un montant de 40 euros, est accessible soit par voie postale soit directement sur www.albiana.fr
