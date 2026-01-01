Avec « L’élixir corse », son troisième ouvrage, Éric Giudici offre un beau recueil de poèmes

« J’ai eu envie de faire partager un voyage entre fiction et réalité avec pour toile de fond la Corse qui marque pour moi depuis 2023, le début d’une nouvelle vie » nous dit-il. « Ce recueil est à la fois le fruit de mon imagination, d’idées venues à la lecture des journaux, de coups de cœurs que je souhaitais exprimer. Mon intention a été de donner aux 75 textes qui structurent l’ouvrage, une trame délicate et romantique ».





Et l’auteur d’aborder plusieurs sujets : « J’ai abordé des sujets qui me tiennent à cœur comme le respect des animaux, la misère, la violence faite aux femmes. Je me suis attaché à dresser le portrait de femmes comme un peintre rend hommage à ses modèles, de raconter l’amour sous toutes ses formes, d’avoir un regard acéré sur la fragilité de nos existences et ces pensées noires et médiocres qui nous rongent. J’y dévoile une partie de mon intimité avec « l’écrivain insulaire », « libre », « un nouveau départ ». J’ai pensé à Bernard Pivot en écrivant « l’apartheid » qui décrit les dégâts du temps sur notre pouvoir de séduction au point d’en devenir invisible. Dans « Résister » j’ai répondu au livre de votre consœur Salomé Saque sous forme d’un argumentaire juridique, sorte de joute oratoire empathique à son intention ».





Et bien sûr la Corse ?

«Il y a surtout l’Ile de beauté, cette amante délicieuse, pour qui j’ai entrepris un retour vers le passé dans« Sénèque » et la « Madonuccia », évoqué les reliques au bord de la route célébrant nos morts, « les stèles », parlé de la religion et du pape François dans « le prêcheur » et « Une visite pour l’histoire ». J’y exprime également ma plus grande affection « Le voyageur immobile » et « Corsica ».





Les projets ? « Un second tome est en préparation pour mai 2027 avec notamment un texte fort en émotion commémorant le 40ème anniversaire de la mort de Dalida. Il sera un peu dans le prolongement du premier en plus positif encore, lumineux j’espère, afin de mettre en valeur tout ce qui est beau et que l’on ne regarde plus forcément avec le poids des ans ou parce que l’on est tout simplement blasé. Un conte pour enfants devrait aussi sortir en fin d’année prochaine. Il abordera la thématique du père Noel ou plutôt celle de son assistant, mais je ne vous en dis pas plus. Un dernier projet concerne la rédaction avec une amie d’un ouvrage sociologique sur les femmes ».

