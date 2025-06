Avec Festi Lingue à Ventiseri, Évelyne Adam donne de la voix pour le corse et les langues minoritaires

– Elle me trotte dans la tête depuis longtemps. Je suis fille d’Alsaciens, et chez nous, on parlait alsacien : ma mère, ma grand-mère, toute la famille militait pour la défense des langues régionales. Grâce à Radio France, j’ai pu délocaliser plusieurs émissions pour aller à la rencontre de territoires à forte identité : j’ai animé en direct depuis Lorient, le Pays Basque, Bayonne, l’Alsace… J’ai toujours voulu donner une voix à ceux qui défendent leur culture. Le discours du député Michel Castellani à l’Assemblée, en faveur des langues régionales, m’a profondément émue. C’est à ce moment-là que j’ai ressenti le besoin de créer un festival en Corse. Le projet a mis du temps à éclore, notamment à cause du Covid, mais la mairie a tout de suite compris le potentiel de rayonnement. Le soutien a été fort, à la fois pour les langues minoritaires et pour la valorisation de la Plaine Orientale. Je suis accompagnée par Antoine Garand et l’association A Salvezza. Les agents municipaux ont également été très impliqués, notamment pour l’achat et l’aménagement du site de l’ancienne usine, un lieu chargé d’histoire. Ces pierres semblent parler, et elles collent parfaitement à l’esprit du festival.– Nous mettons à l’honneur quatre langues : le corse, le breton, l’occitan et le basque. Dès 11h, une trentaine d’exposants proposeront des démonstrations de savoir-faire traditionnels : coutellerie, vannerie, apiculture… Il y aura aussi des jeux anciens, comme la pelote basque, des balades à dos d’âne, des rencontres avec des auteurs. Nous projetterons en avant-première le film Une langue en plus de Francis Cabrel, Michel Feltin-Palas et Jean-Jacques Torre. Et bien sûr, la musique rythmera toute la journée.– Le 27 juin, nous accueillerons Anne Etchegoyen pour représenter le Pays Basque. Elle partagera la scène avec Francine Massiani. Le groupe Eppò portera haut les couleurs de la Corse. Le lendemain, Les Soledonna ouvriront la soirée, suivies de Séverine Bonnin, une rockeuse occitane, avant de laisser place au groupe breton Manau, qui clôturera le festival.– Avant tout, le lien. Je vois déjà naître des envies de collaborations entre artistes. Mais ce festival, c’est surtout une démarche de transmission, notamment en direction des jeunes générations. Après la projection du film, nous organiserons des conférences sur l’écriture en langue minoritaire et sur l’avenir de la langue corse. C’est un programme dense, mais profondément nourri par le désir de valoriser ce qui nous a été transmis. Il est temps de nous unir pour poser ensemble une pierre de plus à l’édifice des langues minoritaires, et continuer à défendre leur présence dans notre monde.



