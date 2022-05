Avec 412 vols et 54 161 sièges Air Corsica renforce son offre pour le pont de l'Ascension

Afin de répondre aux attentes de ses clients, Air Corsica renforce sensiblement le programme de ses vols au départ et à destination des quatre aéroports de l’île du mercredi 25 au lundi 30 mai 2022, soit sur une période de six jours incluant le « Pont de l’Ascension ». "412 vols sont programmés". Ils représentent "une capacité totale de 54.161 sièges, dont 9.750 sièges supplémentaires (18% du total)." annonce ce jeudi 19 mai la compagnie régionale dans un communiqué.



Air Corsica souligne aussi que "en concertation avec l’Office des Transports de la Corse, 26 nouveaux vols ont été ajoutés au cours des derniers jours afin de satisfaire la demande de dernière minute en maintenant plusieurs lignes ouvertes à la réservation : Marseille-Calvi, Marseille-Figari, Nice-Ajaccio, Paris (Orly)-Bastia et Paris (Orly)-Calvi."



Outre les dessertes habituelles relevant du service public, qui représenteront plus de 80% de l’offre de la compagnie au cours de la période concernée, les avions d’Air Corsica relieront la Corseaux aéroports de Lyon, Toulouse, Albert-Picardie, Bruxelles-Charleroi, Londres-Stansted, Salzbourg, Vienne et Palma de Majorque.



La compagnie régionale ne manque pas de préciser que "l’accroissement de la capacité a été possible par l’affrètement auprès de la compagnie Air Caraïbes de deux appareils gros-porteurs Airbus A330 et A350, équipés respectivement de 354 et 389 sièges, le mercredi 25 mai et le dimanche 29 mai."



Enfin, et ce n'est pas le moins important, Air Corsica recommande à ses clients "d’anticiper leur présentation à l’aéroport pour effectuer les différentes formalités de départ en raison du fort taux de remplissage prévisionnel de la plupart des vols, et de l’affluence importante qui sera enregistrée dans les aérogares."