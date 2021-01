Avarie du" Paglia Orba" : le navire immobilisé dans le port de Bastia

Si la situation est stabilisée, grâce à la mobilisation, dès lundi soir, des sapeurs-pompiers et des plongeurs pour effectuer le pompage de l’eau, ainsi que de premiers travaux de maîtrise de l’avarie, les dommages à différents endroits du navire, notamment au niveau de la coque et de l’hélice, obligent le bateau à rester à quai pour plusieurs semaines, confirme ce mardi la compagnie maritime dans un communiqué qui dresse l'état des lieux.



Selon nos informations, le bateau aurait deux brèches, une à l'arrière qui serait colmatée à 90% grâce à des plaques en fer. En revanche, celle à l'arrière du navire serait importante et poserait toujours problème aux plongeurs.



Des liaisons assurées



« Notre objectif demeure, comme toujours, d’être pleinement au rendez-vous de notre mission de service public sur la desserte maritime de la Corse. » souligne Pierre-Antoine Villanova, directeur général de Corsica Linea en rassurant les voyageurs : "la traversée Bastia-Marseille de ce soir sera assurée par le navire LE KALLISTE, affrété à La Méridionale."



Ce midi le opérations de pompage de l’eau se poursuivent et les plongeurs sont toujours à pied d’œuvre pour réaliser des travaux de soudure de la coque.