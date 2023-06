Avant le match contre l'ACA, les supporters de l'OM interdits dans le centre-ville d'Ajaccio

Le maire d'Ajaccio, Stephane Sbraggia, a pris plusieurs mesures pour organiser le déplacement des supporters de l’Olympique de Marseille attendus ce samedi 3 juin dans le cadre du match de Ligue 1 opposant l'AC Ajaccio à l’OM. Ainsi de samedi 3 juin 2023 à 7 heures jusqu'au dimanche 4 juin 2023 à 7 heures, l'accès au centre-ville d'Ajaccio sera interdit à toute personne se revendiquant ostensiblement supporter de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel. Cette restriction s'applique dans le périmètre englobant la fête des pêcheurs et ses alentours en centre-ville. De plus, la possession, le transport et l'utilisation de pétards, fumigènes et tout objet pouvant être utilisé comme projectile, ainsi que l'exhibition de tout objet permettant d'identifier les individus comme supporters de l'Olympique de Marseille, sont également interdits dans cette zone.



Un deuxième arrêté concerne l'interdiction de la consommation de boissons alcoolisées sur les voies, places et espaces publics du centre-ville d'Ajaccio, ainsi que dans des lieux spécifiques, de samedi 3 juin 2023 à 23 heures jusqu'au dimanche 4 juin 2023 à 8 heures. "Cette interdiction ne s'applique pas aux lieux de manifestations locales où la consommation d'alcool est autorisée, ni aux établissements autorisés à vendre de l'alcool et à leurs terrasses." précise la mairie dans un communiqué.