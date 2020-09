Avà Basta présente « Corse : immigrations des suds et émigrations» à Bastia

1870-2020 : Corse immigrations des suds et émigrations

1870-1896 : premiers migrants, premiers départs

1896-1914 : émigration, immigration et mobilisation

1914-1923 : refugiés, prisonniers et mobilisés

1923-1940 : Entre deux guerres, entre deux migrations

Image du corse dans l’hexagone, image de l’immigré en corse

1940-1945 : Occupation, résistance et libération

1945-1985 : Les trente glorieuses et les mutations de la société

1985-2007 : Immigration, rejet et intégration

2007-2020 : Nouvelles générations, nouveaux enjeux

La présentation de cette expo a été faite par Ghjiseppu Maestracci, président du collectif Avà Basta, Aïcha Ouissa, directrice du collectif et Anita Rao, directrice adjointe.De nombreuses personnalités étaient présentes : François Ravier, préfet de la Haute-Corse, Frédéric Potier, préfet et délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, Lauda Guidicelli, conseillère exécutive en charge de la jeunesse, des sports, de l'égalité femmes-hommes, Pierre Savelli, maire de Bastia, Christian Mendive, directeur académique des services de l'éducation nationale en Haute-Corse, Pascal Blanchard, historien et codirecteur du groupe de recherche Achac …Cette exposition itinérante sera présente jusqu'au 9 octobre 2020.Initié il y a près de vingt ans par le Groupe de recherche Achac, le programme Immigration des Suds retrace l’histoire des vagues d’immigration extra-européennes arrivées en France depuis le XIXsiècle, à travers une approche régionale et nationale. Elle a reçu le soutien de la Dilcrah (Délégation Interministérielle à la Lutte contre le Racisme, l’antisémitisme et la Haine anti LGBT) et de l’ANCT (Agence nationale de la Cohésion des territoires), l’Ina (Institut National de l’Audiovisuel) et de l’ECPAD (Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense) et en partenariat avec les structures associatives Sirocco* et Avà Basta.«Nous avons souhaité mettre en lumière l’histoire migratoire de la Corse à travers cette exposition Corse. Immigrations des Suds et émigrations » souligne le collectif Avà Basta.Elle retrace en 10 tableaux**, avec une approche pédagogique et visuelle, 150 ans d’une histoire migratoire en Corse (immigration/émigration). Cette exposition se veut un panorama didactique et imagé (photographies, peintures, affiches, couvertures de presse, cartes postales, documents officiels…), déclinant une histoire de la diaspora corse (et l’émigration), de l’immigration italienne en Corse, puis maghrébine et des nombreuses autres vagues migratoires de 1870 à nos jours.En partenariat avec l’Association SIROCCO, l’exposition itinérante se déplacera en Corse tout au long de l’année scolaire dans les villes les plus importantes et aussi à la demande d’autres partenaires.---* Association de médiation culturelle et sociale ayant pour but de mettre en place des** Les panneaux :