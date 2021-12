Autotests dans les grandes surfaces : la colère des pharmaciens corses

« Un test n’est pas un produit d’appel comme une boîte de chocolats ! », s’agace Sandrine Leandri. La pharmacienne est formelle, l’autotest est un dispositif médical, et à ce titre, il doit être vendu par un professionnel de santé. « En grande surface, le conseil derrière, il est où ? », s’inquiète-t-elle. « Nous, notre métier, c’est vendre à la bonne personne au bon moment et expliquer comment faire. Eux, ils vont faire du volume ! Je ne pense pas que la caissière va expliquer comment on met le coton-tige dans le nez, comment on lit le test, etc », poursuit Sandrine Leandri.



Autre point d’inquiétude, le prix. Aujourd’hui, le prix maximum de vente d’un autotest est fixé à 5,20 euros. Certaines enseignes comme Système U, Leclerc ou Lidl ont d’ores et déjà annoncé qu’elles commercialiseraient les autotests à prix coûtant. « Forcément la grande distribution va jouer sur le prix », commente Sandrine Leandri. « C’est de la santé publique qu’on fait, pas du prix » Enfin, ce qui révolte la professionnelle de santé, c’est « le fait que la grande distribution ait pu faire du stock d’autotests », alors que les pharmacies en manquent cruellement sur le terrain, « depuis des semaines ». « C’est hallucinant », estime Sandrine Leandri.